Nach Corona-Ausbruch: Wann die Hedon-Klinik in Lingen den Aufnahmestopp beenden will

In der Hedon-Klinik in Lingen wird weiter umfangreich auf das Coronavirus getestet. Im November 2018 sollt der Grundstein für den Neurologie-Anbau der Hedon-Klinik in Lingen gelegt werden. Geschehen ist auf dem bosherigen Parkplatz jedoch noch nichts. Eine Ausschreibung der Arbeiten war nicht sonderlich erfolgreich. Foto: Mike Röser

Mike Röser

Lingen. Nach dem Corona-Ausbruch in der Hedon-Klinik in Lingen Mitte Februar hat sich die Situation weiter entspannt. Eine Sprecherin der Klinik äußerte sich am Donnerstag über die Zahl der Infektionen, Tests und Impfungen.

Insgesamt seien (Stand Donnerstag) nach offiziellen Zahlen des Gesundheitsamts 69 Beschäftigte und 34 Patienten der Klinik im gesamten Infektionsgeschehen positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte die Sprecherin mit. Vier Patienten und z