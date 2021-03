Diebesbande stiehlt auch in Lingen iPhones

Weil sie auf ihren Touren durch Deutschland in Läden immer wieder teure IPhones gestohlen haben, müssen sich drei junge Männer jetzt vor dem Landgericht in Osnabrück verantworten.

Zacharie Scheurer/dpa

Osnabrück. Teure iPhone stahlen drei Männer aus Handyläden in ganz Deutschland - unter anderem in Lingen und Nordhorn. Nun stehen sie in Osnabrück vor Gericht.

Die Liste der Taten, die die Staatsanwaltschaft den 24, 29 und 35 Jahre alten Angeklagten vorwirft, ist lang. Zwischen dem 2. November 2019 und dem 8. Januar 2020 hatten sie in 18 Fällen in Handyläden hochwertige iPhones gestohlen.Original