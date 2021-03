Unternehmen Dralon in Lingen schließt: 171 Entlassungen

Die Schließung der Standortes von Dralon in Lingen (Foto) und Dormagen hat die Geschäftsführung am Mittwoch bekanntgegeben.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Aus für den Acrylfaserhersteller Dralon in Lingen: Die Schließung des Standortes im Industriepark war nach Angaben der Geschäftsführung nicht mehr abzuwenden. Die Folgen sind gravierend.

Damit geht eine 50-jährige Firmengeschichte in Lingen zu Ende. Wie das Unternehmen am Mittwoch weiter mitteilte, hat auch das zweite Werk in Dormagen keine Zukunft mehr. Richard Heskamp Das Werk von Dralon im