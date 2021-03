Abba-Show in der Emslandarena Lingen wegen Corona abgesagt

Die Sitzplätze in der Emsland-Arena in Lingen bleiben am 11. April 2021 leer. (Symbolfoto)

Werner Scholz

Lingen. Die Veranstaltung "Abbamania", die am Sonntag, 11. April 2021, in der Emslandarena in Lingen zu sehen sein sollte, findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Auf die Absage hat der Veranstalter, die Marema GmbH, in einer Mitteilung hingewiesen. Der Veranstalter bedauerte den Schritt. Die bereits gekauften Tickets für dieses Konzert können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden,