Amprion startet Großbaustelle an der Umspannanlage in Lingen-Hanekenfähr

Vertreter des Netzbetreibers Amprion erläuterten jetzt die Baumaßnahmen am Umspannwerk Lingen-Hanekenfähr. Vertreter aus Politik und Verwaltung der Stadt begrüßten die Investition.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Eine Großbaustelle gibt es seit einigen Wochen am Umspannwerk des Netzbetreibers Amprion in Lingen. Projektsprecher Stefan Sennekamp erläuterte jetzt, was das Unternehmen dort vorhat.

Im Wesentlichen umfasst die Baumaßnahme laut Sennekamp zwei Dinge. Amprion möchte an der Umspannanlage zwei Phasenschiebertransformatoren errichten. "Diese dienen in Wechselstromnetzen dazu, den Lastfluss bei parallel verlaufenden Leitungen