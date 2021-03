Unverletzt blieb der Lkw-Fahrer, dessen Führerhaus (rechts) beim Unfall auf der Autobahn zwischen Wietmarschen und Lingen abriss.

Hermann Bojer

Lingen. Einen Schutzengel hatte der Fahrer eines Lkw, der am Dienstagnachmittag auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Lingen verunglückte.

Die Autobahn ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Hermann Bojer Durch den Aufprall wurde dieser an der Baustelle der A31 abgestellte leere Lkw in den Seitenraum geschoben. Nach Inform