Im Wintergarten von Familie Holtkamp, mit der sie seit dreieinhalb Jahren als Pflegetochter in Salzbergen lebt, präsentiert Kelly Abolivier ihr Bild.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Kelly Abolivier besucht die Klasse 8b der Lingener Mosaikschule. In einem Bild hat die 14-Jährige festgehalten, was sie in der Corona-Krise vermisst und wonach sie sich sehnt.

Auf die Idee, ein solches Bild zu malen, ist Kelly durch Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) gekommen. Der Verein hatte Anfang Februar Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, zu malen, worauf sie sich nach Corona am meisten freuen. "