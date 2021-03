Noch Zukunftsmusik: Das Gelände des Erdgaskraftwerkes der RWE an der Schüttorfer Straße in Lingen. Auf der größeren Grünfläche oberhalb des alten Reaktors könnten die Elektrolyseanlagen entstehen. Die kleinere grüne Fläche wäre für Forschungs- und Entwicklungsprojekte geeignet.

RWE

Lingen. Eine kleine Zeitreise gefällig? Auf dem Gelände der RWE an der Schüttorfer Straße in Lingen stehen große, leistungsstarke Elektrolyseure, die unter Einsatz von regenerativ erzeugtem, „grünem“ Strom von der Nordsee Wasserstoff produzieren.

Eine 120 Kilometer lange Wasserstoffpipeline versorgt Industriebetriebe wie Thyssenkrupp in Duisburg, Salzgitter Stahl, aber auch Raffinerien der BP in Lingen und der H&R in Salzbergen mit dem Energieträger. Als Treibstoff für den Trans