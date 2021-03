Geflügelpest in Friesoythe hat Auswirkungen auf das Emsland

Die Anordnungen im Zusammenhang mit der Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg wirken sich auch auf Teile des Emslandes aus.

dpa

Meppen. In der Stadt Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am Sonntag in einem Geflügel haltenden Betrieb der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Das hat auch Folgen für einen Teil des Emslandes.

Wie die Kreisverwaltung in Meppen am Montag mitteilte, wurde vom Landkreis Cloppenburg der Sperrbezirk um den Seuchenbestand mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt. Außerdem wurde um diesen Sperrbezirk ein Beobachtungsge