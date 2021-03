Eine Million Euro für die Digitalisierung an Lingener Schulen

Die Digitalisierung der Schulen ist zwingend notwendig, um in Corona-Zeiten Homeschooling zu ermöglichen.

Sebastian Gollnow/dpa

Lingen. Die CDU-Mehrheitsfraktion im Lingener Stadtrat will die Digitalisierung in den städtischen Schulen durch konkrete Maßnahmen beschleunigen.

Einzelheiten erläuterte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jürgen Herbrüggen in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses in der Halle IV. "Zusätzlich zu den bereits in der letzten Ratssitzung von uns initiierten Optimierungen im Bereich EDV-