Schlaglöcher nach Frost im Emsland: Wer bezahlt Schäden am Auto?

Der Schnee ist im Emsland weg, nun kommen Risse zum Vorschein – Schlaglöcher.

Felix Kästle/dpa

Lingen. Der Schnee ist im Emsland weg, nun kommen Risse zum Vorschein – Schlaglöcher. Experten vermuten, dass weitere hinzukommen. Doch wer bezahlt einen möglichen Autoschaden?

Bundesweit gibt es offenbar mehr Schlaglöcher als in den Vorjahren. Vor allem Regionen, in denen der Wintereinbruch heftiger war als in den vergangenen Jahren, haben jetzt mehr Frostschäden zu verzeichnen. "Die zurückliegende