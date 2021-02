Emsland wird mit neuem Notrufsystem Vorreiter in Niedersachsen

Geht ein Notruf in der Rettungsleitstelle Ems-Vechte ein, zählt jede Minute.

Marius Becker/dpa

Meppen. Geht ein Notruf in der Rettungsleitstelle Ems-Vechte ein, zählt jede Minute. Im Emsland und der Grafschaft Bentheim wird jetzt mit der Notrufabfrage „ProQA“ gearbeitet – als Erste in Niedersachsen.

„Notruf – Rettungsdienst – Feuerwehr. Wo genau ist der Notfallort?“ Mit dieser kurzen, immer gleichen Einstiegsfrage nehmen die Mitarbeiter in den Rettungsleitstellen auf der ganzen Welt einen Notruf an. „Das wurde mit Bedacht so