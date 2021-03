Corona und Jugendhilfe in Lingen: Kommt die Unterstützung an?

In der Corona-Krise nehmen psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen zu.

Lingen. Kinder, Jugendliche und Familien in Lingen und in der Region, die schon vor der Corona-Krise Hilfe brauchten, benötigen sie nun erst recht. Aber kommt die Unterstützung auch an?

Ein Besuch in der Pestalozzistraße in Lingen gibt Antworten. Dort befindet sich eine Praxisgemeinschaft, die Andreas Berger, Theo Keuters, Jürgen Krabbe, Sigrid Lübbers und Meike Schmidtmeier bilden. Die Männer und Frauen sind Fachleute in