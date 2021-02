Szene in einer Disco: Elisabeth Mecklenburg, Anke Uhling und Angelika Roelofs (von links) bei Dreharbeiten mit Roman Starke.

Elisabeth Tondera

Lingen. Das Ringen um die Gleichstellung von Mann und Frau ruht auch nicht in der Corona-Pandemie. Ein Video-Projekt aus dem Emsland soll Lust darauf machen, sich damit auseinanderzusetzen.

Drehtermin in der Halle IV in Lingen. Drei Frauen und ein Mann tanzen. Die Stimmung ist ausgelassen, bis der Mann eine der Frauen an den Hintern fasst.Mit dieser Disko-Szene wollen die Gleichstellungsbüros der Stadt Lingen und der Stad