So reagieren Beschäftigte der Hedon-Klinik in Lingen auf Astra-Zeneca

Fortgesetzt werden die Impfungen von Beschäftigten in der Hedon-Klinik.

Thomas Pertz

Lingen. Am Samstag wird die Impfung von Beschäftigten der Hedon-Klinik in Lingen gegen das Coronavirus fortgesetzt. Dort weiß man auch, welche Impfreaktion das verbreichte Vakzin von Astra-Zeneca ausgelöst hat.

Infektionsfälle in der Klinik: „Bei einer großflächigen Testung aller Mitarbeiter und Patienten - es waren ca. 480 PCR-Tests – haben sich am Dienstag zehn weitere Fälle bestätigt“, sagte eine Sprecherin der Klinik am Donnerstag auf Anfrage