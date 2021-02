Anstelle der alten Leuchtstoffröhren soll in der Kunsthalle Lingen zeitnah LED-Beleuchtung installiert werden

Caroline Theiling

Lingen. Die Kunstwerke in der Lingener Kunsthalle werden demnächst in neuem Licht erstrahlen - genauer in LED-Licht. Das Land Niedersachsen fördert die Erneuerung

Bei einem Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner erläuterten Kunsthallendirektorin Meike Behm und der Vorsitzende des Kunstvereins Georg Aehling die neuen Pläne. Von den 50.000 Euro aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm de