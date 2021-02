Bei der bundesweiten Aktion "Kino leuchtet. Für Dich". macht auch das Lingener Centralkino mit.

Julia Mausch

Lingen. Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich.“ werden am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr Kinos in ganz Deutschland durch besondere Beleuchtung erstrahlen. Mit dabei sind auch die beiden Lingener Kinos.

Zudem planen die Betreiber vor Ort und in den sozialen Netzwerken verschiedene Aktionen, die über den gemeinsamen Hashtag #kinoliebe sichtbar sein werden. "In Berlin findet in diesem Jahr die Berlinale auch nur online statt,