Alle Gliedmaßen der Jesus-Figur waren durch den Sturz des Kreuzes zerstört worden.

Carl Hesebeck

Lingen. Die zerstörte Jesus-Figur samt Kreuz, die am Tag vor Heiligabend in Lingen gefunden wurde, ist repariert. Bald soll sie wieder am angestammten Platz stehen.

Am Tag vor Heiligenabend hatte Revierförster Clemens Niers von der Arenberg-Meppen GmbH in Herzford an der Ems das abgebrochene Kreuz und den stark beschädigten Corpus Christi entdeckt. Carl Hesebeck Re