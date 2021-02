Bäckermeister Marco Fehren im elterlichen Betrieb in Baccum-Ramsel.

Lingen. Die Corona-Pandemie trifft auch das Bäckerhandwerk in Lingen und in der Region. Wie geht die Generation damit um, die den Familienbetrieb der Eltern fortführen möchte?

Die Gesprächsrunde im Café Wintering in der Lingener Einkaufspassage Lookentor fällt auf. Bürger, die durch die Passage schlendern, vorbei an den geschlossenen Geschäften rechts und links, schauen in den Gastrobereich rüber, der die Passage