Die Volksbank Lingen in der Lookenstraße.

Julia Mausch

Lingen. Die Volksbank Lingen hat sich im Corona-Krisenjahr 2020 "sehr gut" behauptet, wie der Vorstand betont. Die Prognose für 2021 fällt wegen der Fortdauer der Pandemie skeptischer aus. Auf Kunden können Mehrkosten zukommen.

Die Zahlen: Die Bilanzsumme der Volksbank Lingen im Geschäftsjahr 2020 stieg von 1,12 auf 1,22 Milliarden Euro an, ein Plus von fast zehn Prozent. Das Kreditgeschäft wuchs auf 837 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr (784) ein Plus von