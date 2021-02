Brief eines Gefangenen der JVA Lingen: Sorgen um die Rückkehr in Freiheit

Hinter den Mauern der JVA Lingen an der Kaiserstraße sitzt Dennis Tesche ein.

Olivier David

Lingen. Kaum Besuche, fast keine Freigänge: Der Weg aus der JVA Lingen zurück in die Freiheit ist durch Corona schwerer geworden. Das macht der Brief eines Gefangenen deutlich.

Geschrieben hat den Brief ein Gefangener der JVA Lingen, der anonym bleiben möchte. Nennen wir ihn Dennis Tesche, sein richtiger Name ist der Redaktion bekannt.Er sorgt sich darum, nach Verbüßen seiner Haftstrafe den Weg zurück in die