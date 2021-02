Malaktion statt Rosenmontagsfeier in der Grundschule Altenlingen

Kreativität war gefragt, um die Bande für die Tennisabteilung in Altenlingen zu bemalen.

Olivier David

Lingen. Normalerweise laufen die Kinder am Rosenmontag in bunten Kostümen über die Flure der Grundschule Altenlingen. Wegen Corona ging das in diesem Jahr nicht. Stattdessen gab es eine Malaktion.

"Gar nichts machen ist keine Option," findet Schulleiter Clemens Korte (37) und startet mit seinen Schülern eine Malaktion: Die Banden der Tennisplätze des ASV Altenlingen bekommen einen neuen Anstrich. „Eigentlich haben wir heute