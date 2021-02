Kellerbrand in Lingen löst starke Rauchentwicklung aus

Glimpflich verlief am Montagmittag ein Kellerbrand an der Schüttorfer Straße in Lingen.

Hermann Bojer

Lingen. Feuer an der Schüttorfer Straße in Lingen: Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr Lingen am Montagmittag ausgerückt. Niemand wurde verletzt.

Nach Angaben von Einsatzleiter Sven van Zoest war die Heizungsanlage überhitzt und löste eine starke Verrauchung aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten. Auch ein Hund überstand den Brand. Unter schwerem Atemschutz löschten die Ei