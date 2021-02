Hedon-Klinik in Lingen meldet weitere Fälle von Corona-Infektionen

Die Hedon-Klinik in Lingen: Wegen der aufgetretenen Corona-Fälle gibt es einen Aufnahmestopp für weitere Patienten.

Thomas Pertz

Lingen. In der Hedon-Klinik in Lingen sind am Wochenende drei weitere Fälle von Corona-Infektionen festgestellt worden. Untersucht wurden die Fälle auch auf mögliche Mutationen des Virus.

In der vergangenen Woche waren bei einer Routine-Testaktion, die nach Angaben der Hedon-Klinik bislang einmal wöchentlich als Schnelltestung bei allen Beschäftigten und Patienten durchgeführt wurde, vier Patienten und zehn Mitarbeiter