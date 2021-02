Er freut sich auf die Menschen hinter den Masken: Dominik Giesen ist neuer Regionalkantor in Lingen.

Sebastian von Melle

Lingen. Lingens neuer Regionalkantor Dominik Giesen hat seine Traumstelle gefunden. Dass er Orgel spielt, fanden nicht immer alle "cool" – doch das hat sich gewandelt.

Aufgewachsen in Bislich bei Wesel, ist der 26-Jährige seit Kurzem "Master of Music" der Kölner Musikhochschule und in Lingen nun Nachfolger von Balthasar Baumgartner, der nun Domorganist in Osnabrück ist. Giesen ist froh, dem Rat