Annette Riedl/dpa

Lingen. Im Emsland sind bislang 130 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Arbeiterwohlfahrt Lingen setzt sich für einen öffentlichen Gedenkort für die Pandemie-Opfer ein.

In Madrid steht seit Mai vergangenen Jahres eine schwarze Feuerschale. Die Flamme brennt in Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie, aber auch zur Erinnerung an jene, die in der Pandemie ihren Mitbürgern geholfen haben. Es ist ein Gedenko