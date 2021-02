Aus Wind wird Wasserstoff – die zukunftsträchtige Technologie soll auch im Landkreis Emsland ausgebaut werden.

dpa

Lingen. Welche Rolle wird Wasserstoff als Energieträger der Zukunft am Energiestandort Lingen spielen? Was sind die nächsten Schritte im Emsland?

Antworten darauf gibt es in einem Online-Seminar. Die H2‐Region Emsland bietet in Kooperation mit der Energie‐Achse Ems einer Mitteilung zufolge am 18. Februar und am 4. März, jeweils um 16.30 Uhr kostenfreie Online‐Seminare zur Energie‐Zu