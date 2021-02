Auch in der Krise ist das LWH in Lingen nicht ohne Perspektive

Das Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.

LWH

Lingen. Das Ludwig Windthorst Haus in Lingen ist innerhalb von weniger als zwölf Monaten erneut ohne Leitung. Wie es die Situation meistert, stimmt dennoch zuversichtlich.

Das fühlt sich schon an wie ein Schlag in die Magengrube für die über 70 Beschäftigten des Ludwig Windthorst-Hauses in Lingen. Hubert Wissing verlässt als Nachfolger von Michael Reitemeyer die katholisch-soziale Akademie