Schlittschuhläufer auf Vechtesee in Nordhorn in Eis eingebrochen

Die Feuerwehr und der DLRG konnten eine Person aus dem Vechtesee retten.

Freiwillige Feuerwehr Nordhorn

Nordhorn. Ein Schlittschuhläufer ist am Donnerstagnachmittag im Vechtesee in Nordhorn ins Eis eingebrochen. Er konnte gerettet werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Höhe des Sandstrands in der Nähe der blauen Brücke in Nordhorn. Ein junger Mann legte mit seinen Schlittschuhen einige Meter auf dem Vechtesee zurück, dann gab die dünne Eisschicht nach. Zahlrei