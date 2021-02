SPD möchte Zeiten für Radfahrer in der Fußgängerzone von Lingen ändern

Diese derzeit geltende Regelung für das Befahren der Lingener Fußgängerzone möchte die SPD-Fraktion im Lingener Stadtrat ändern.

Julia Küthe

Lingen. Täglich von 18 Uhr abends bis 10 Uhr am nächsten Morgen ist das Radfahren in der Fußgängerzone von Lingen erlaubt. Dies möchte die SPD ändern und hat einen Antrag im Verkehrsausschuss der Stadt gestellt.

Beraten wurde über den Antrag der Sozialdemokraten jetzt in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses der Stadt. Der SPD-Vorschlag umfasste drei Punkte.Die Zeit, in denen das Fahrradfahren in der Fußgän