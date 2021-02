Digitales Netzwerk in der Schule: Wo muss die Stadt Lingen nachbessern?

Die Möglichkeiten digitaler Bildungsvermittlung erläuterte Matthias Wilmes am Beispiel des Smartboards in seiner Klasse.

Thomas Pertz

Lingen. Matthias Wilmes ist Lehrer an der Lingener Friedensschule. Der Pädagoge betreut dort außerdem den Bereich Digitales und EDV. Hilfe bekommt er von der Stadt als Schulträger. Reicht die Unterstützung aus?

"Koordinator für digitale Medien": So lautet die Aufgabenbeschreibung für Wilmes, der am Schulzentrum an der Kiesbergstraße Deutsch und Religion unterrichtet. Wenn das Smartboard, dass die alte Kreidetafel abgelöst hat, weder Bild noch