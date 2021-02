Der Helm des toten Soldaten, dessen sterbliche Überreste bei Gartenarbeiten am Langschmidtsweg gefunden und auf dem Neuen Friedhof beerdigt worden waren, befindet sich nun neben weiteren Fundstücken im Emslandmuseum. Sie werden dort Teil einer Daueraufstellung. Das Bild im Hintergrund zeigt den Einmarsch englischer Truppen im April 1945. Bei diesem Angriff ist der Soldat mit hoher Wahrscheinlichkeit ums Leben gekommen.

Thomas Pertz

Lingen. Die sterblichen Überreste des im Zweiten Weltkrieg in Lingen getöteten Soldaten sind auf dem Neuen Friedhof beerdigt worden. Was er bei sich hatte am letzten Tag seines Lebens, hat nun auch einen Platz gefunden.

Im Lingener Emslandmuseum an der Burgstraße haben sich Museumsleiter Andreas Eiynck, der Geschäftsführer der Friedhofskommission, Florian Heinen und Joachim Eickhoff von der Gruppe "Ikarus" um einen kleinen Tisch versammelt. Auf diesem lieg