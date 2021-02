Dank Ignatz Schmit und Ike Zöllner sind in Lingen Straßen geräumt

Gleich geht es los: Ignatz Schmit vom Lingener Bauhof ist bereit, mit dem Streu- und Räumfahrzeug auf den Straßen der Stadt den Schnee zu beseitigen.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Ignatz Schmit und Ike Zöllner sind Mitarbeiter des Lingener Bauhofs, die mit Streufahrzeug oder Schneeschippe unterwegs sind. Manchmal ist ihre Arbeit gefährlich, aber sie haben Spaß daran. Und die Profis in Sachen Schneeräumen haben auch Tipps für die Bürger parat.

Der 60-jährige Schmit ist in Sachen Schnee ein alter Hase. In seinen 31 Jahren beim Lingener Bauhof hat der Landschaftsgärtner aus Messingen schon so manche Schlacht gegen die weiße Pracht auf den Straßen der Stadt geschlagen. "Ic