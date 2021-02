Die Lieferungen des Impfstoffes bleiben in Lingen vorerst aus.

Friso Gentsch

Lingen. Wegen des Wintereinbruchs hatte das Impfzentrum Lingen am Dienstag keinen neuen Impfstoff erhalten. Die Impfzentren in Lingen und Papenburg sollen aber am Freitag wieder öffnen.

"Aufgrund der weiterhin extremen Witterungsbedingungen auf vielen niedersächsischen Straßen mussten entgegen der ursprünglichen Planung die für Dienstag, 9. Februar 2021, geplanten Impfstofflieferungen an die Impfzentren abgesagt werden", e