Auch Dienstag keine Post im Emsland, Landkreis Osnabrück und in der Grafschaft

Vielleicht morgen wieder? An diesem Dienstag bleiben die Briefkästen jedenfalls auch noch leer.

Lingen. Auch an diesem Dienstag wird es aufgrund der Wetterlage keine Zustellung der Post im Landkreis Emsland, im Landkreis Osnabrück und in der Grafschaft Bentheim geben.

Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Post in Hamburg am Dienstagmorgen auf Anfrage der Redaktion. Der Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Brief Münster umfasst das gesamte Emsland, die Grafschaft Bentheim, den Landkreis Osnabrück u