Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung stießen die Beamten auf eine junge Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde. (Symbolbild)

Bundespolizei

Bad Bentheim. Beamte in Bad Bentheim entdeckten bei einer Kontrolle eine Frau, die wegen einer offenen Geldstrafe per Haftbefehl gesucht wurde. Ihre Mutter beglich die Summe.

Im Rahmen einer grenzpolizeilichen Überwachung, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Samstagnachmittag ein Auto, das aus den Niederlanden eingereist war. Sie hielten es am Rastplatz Waldseite Süd an der A30 an. Wie die Polizei mitteil