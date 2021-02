Mit vielen Klamotten übereinander, versucht sich dieser Obdachlose gegen die Kälte zu schützen.

dpa/Andreas Arnold

Lingen. Zweistellige Minustemperaturen in der Nacht und auch tagsüber unter Null: Der Winter hat Lingen und die Region fest im Griff. Wohl denen, die in diesen Tagen in einer warmen Wohnung sitzen. Und was ist mit den Menschen, die keine haben?

Das Korczak-Haus an der Rheiner Straße gehört dem SKM Lingen. Der Fachverband für soziale Dienste bietet dort im Rahmen der Wohnungslosenhilfe vor allem durchreisenden Obdachlosen an, ein paar Tage dort zu bleiben und zu übernachten. U