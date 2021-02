Einbruch ohne Beute in Firmengebäude in Lingen

Ohne Beute aus einem Firmengebäude in der Straße Im Sanfelde in Lingen sind Einbrecher geflüchtet.

Frank Rumpenhorst/dpa

Emsbüren. Ohne Diebesgut sind bislang unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude in Lingen geflüchtet.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 23 Uhr. Bislang unbekannte Täter sind in den Verkaufsraum einer Firma an der Straße Im Sanfelde in Lingen eingebrochen. Dabei beschädigten sie eine Schaufenstersch