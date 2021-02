Karneval zu Hause: Viel Spaß hatten Marie-Christin und Peter Altmeppen zusammen mit Romy (links) und Hanne beim Testen der Karnevalskiste aus dem Kostümfundus des TPZ.

Matthias Becker

Lingen. Karneval in Corona-Zeit zuhause feiern? Diese Alternative bietet der Kostümfundus des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen an.

Die Wohnung ist schon mit Luftschlangen geschmückt. Die fehlenden Kostüme werden vom TPZ geliefert. Ganz aufgeregt ist die kleine Romy. Für sie ist die Faschingszeit immer wieder ganz besonders, weil "man sich da verkleiden kann und mi