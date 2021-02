Im derzeit geschlossenen Galerie-Café der Tanzgalerie Lorenz hat Svetlana Lorenz rund 6000 Kostüme, die verliehen werden können.

Thomas Pertz

Lingen. Die Tanzgalerie Lorenz in Lingen erlebt in der Corona-Pandemie schwierige Monate. Doch Tanzpädagogin Svetlana Lorenz ist eine Kämpfernatur: „Ich habe ein Unternehmen mit einem Ziel: es zu retten", betont sie.

„Man muss das Leben tanzen“, ist an einer Wand in der Tanzgalerie Lorenz in der Nähe des Lingener Bahnhofes zu lesen. Das Zitat stammt vom Philosophen Friedrich Nietsche und ist wie gemacht für Svetlana Lorenz: Immer in Bewegung bleiben, au