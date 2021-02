Einbruchserie im Emsland: 31-Jähriger in den Niederlanden festgenommen



dpa

Lingen. Am Mittwochabend ist im niederländischen Zutphen ein 31-jähriger Mann festgenommen worden, der in Verdacht steht, an einer größeren Einbruchserie unter anderem im Emsland beteiligt zu sein.

Wie die Polizei mitteilt, wird dem Mann vorgeworfen, zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 als Mitglied einer Bande Firmeneinbrüche in den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland, Osnabrück sowie im nördlichen Nordrhein-Westfalen begangen