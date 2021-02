Ergebnisse der Corona-Tests bei Kampmann in Lingen liegen vor

Die Belegschaft hat das Unternehmen Kampmann auf Corona testen lassen.

Sven Lampe

Lingen. Nach sieben Fällen von Corona-Infektionen beim Unternehmen Kampmann in Lingen und einer groß angelegten Testaktion beim Klima- und Lüftungsspezialisten steht seit Donnerstagabend das Ergebnis fest.

Der Spezialist für Klima- und Lüftungstechnik hatte am Mittwoch mit einer groß angelegten Testung bei mehr als 500 Beschäftigten und Dienstleistern am Standort im Industriegebiet an der Friedrich Ebert-Straße auf sieben fest