Die Brücke entlang der Meppener Straße in Altenlingen rammt das Schiff.

Marco Schlösser

Lingen. Wasserstraßen bieten eine sehr hohe Verkehrssicherheit. Das ist ablesbar an den sehr geringen Unfallzahlen, verglichen mit anderen Verkehrsträgern. Dennoch kommt es immer wieder zu Kollisionen mit Brücken, wie am Mittwoch auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Altenlingen. Dafür gibt es mehrere Ursachen.

Auf die Frage, warum es immer wieder vorkommt, dass Schiffe mit dem Führerhaus die Brücken rammen, wie erst am Mittwoch in Altenlingen, kann Hermann Poggemann, technischer Mitarbeiter beim Wasserstraßen-Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nords