Garagenbrand in Lingen sorgt für großen Schaden

Ein Garagenbrand sorgte am Donnerstagmorgen im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene für einen größeren Einsatz der Feuerwehr.

NWM-TV

Lingen. Ein Garagenbrand sorgte am Donnerstagmorgen im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Die Flammen drohten auf ein Einfamilienhaus überzugreifen.

Wie Martin Geers, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Holthausen erklärte, sei man gegen 6.30 Uhr zu einem Garagen- und Schuppenbrand in die Gerhard-Rosken-Straße alarmiert worden. Der Eigentümer habe das Feuer in der Garage be