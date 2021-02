Nach Corona-Infektionen: Unternehmen Kampmann in Lingen testet Belegschaft

Ein Blick in die Produktionshalle bei Kampmann in Lingen. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen mehr als 960 Mitarbeiter.

Kampmann

Lingen. Im Lingener Unternehmen Kampmann hat es vergangene Woche sieben Fälle von Corona-Infektionen gegeben. Der Spezialist für Klima- und Lüftungstechnik reagierte darauf am Mittwoch mit einer groß angelegten Testung bei mehr als 500 Beschäftigten und Dienstleistern am Standort an der Friedrich Ebert-Straße.

Wie das Familienunternehmen am Mittwochabend mitteilte, sei damit das Ziel verbunden, Sicherheit für alle Mitarbeiter zu schaffen. „Mit den positiv getesteten Mitarbeitern stehen wir in Kontakt und wünschen ihnen eine schnelle Erholung", sa