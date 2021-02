Behutsam setzt Notfallsanitäter Bernd Rode die Nadel und impft Maria Hensemann-Peters aus Handrup gegen das Coronavirus.

Thomas Pertz

Lingen. Ein kleiner Pieks, 300 Mal bis Freitag je Standort: Am Montag sind die ersten über 80-jährigen Bürger aus der Region in den Impfzentren im Forum Alte Werft in Papenburg und in den Emslandhallen in Lingen gegen das Coronavirus geimpft worden. Maria Hesemann-Peters aus Handrup war eine von ihnen.

Die 81-Jährige ist gemeinsam mit ihrem drei Jahre älteren Ehemann Josef zu den Emslandhallen an die Lindenstraße gefahren. „Mein Mann fährt noch gerne selbst“, sagt die rüstige Rentnerin ein paar Minuten nach der Impfung, die ihr Notfa