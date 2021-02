Familie Bertling macht sich am Samstag und Sonntag auf den Weg, um trotz Corona den Sternsinger-Segen in Schepsdorf zu bringen: Die Eltern Sandra und Martin mit ihren Söhne Janne (links) und Mattis.

Olivier David

Lingen. Verhindert hat Corona das Sternensingen in diesem Jahr in Lingen und Umgebung - bis jetzt: In der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd haben sich am Wochenende nun Familien auf den Weg gemacht, um den Segen zu bringen und um Spenden zu bitten. Eine von diesen war Familie Bertling.

Kaum über Null grad und Kaiserwetter erwartet die Lingener Sternsinger am Sonntag bei ihrer Runde, die dieses Jahr unter ganz anderen Vorzeichen als gewöhnlich stattfindet. Dass tatsächlich Sternsinger wie es Tradition ist umhergehen,