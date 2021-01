Polizei löst zwei Feiern in Lingen auf

Mehrfach im Einsatz war die Polizei wegen Corona-Verstößen.

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Lingen. 42 Verstöße gegen die geltende Corona-Allgemeinverfügung hat die Polizei in der Nacht zum Samstag im Emsland und der Grafschaft Bentheim festgestellt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag mussten die Beamtinnen und Beamten in diesem Zusammenhang im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu 13 Einsätzen ausrücken. In einem Lingener Gebetshaus hielten sich mehrere Kleingruppen auf, die den