So will der Landkreis Emsland Senioren bei den Impf-Terminen helfen

Nachdem am ersten Tag der Corona Impftermin-Vergabe in Niedersachsen die Telefonanlagen der Service-Hotline komplett überlastet waren, will der Landkreis Bürgern helfen.

Nachdem in den vergangenen Wochen immer mehr Bewohner und Mitarbeiter von stationären Pflegeheimen im Landkreis Emsland sowie Krankenhaus-Personal gegen das Corona-Virus geimpft werden konnten, sollen nun auch weitere Senioren im Landk