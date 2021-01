Im Landkreis Emsland ist nun erstmals bei zwei Corona-Fällen im südlichen Emsland eine Mutation von SARS-CoV-2 nachgewiesen worden.

Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Landkreis Emsland mitteilt, ergaben die Untersuchungen in einem Labor in Schüttorf, dass es sich um die Virus-Variante B 1.1.7 mit Ursprung in Großbritannien handelt. Die beiden Fälle stehen in familiärem Zusammenhang.Betroffen